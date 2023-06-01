Артём Резников: думал, что бой с Биволом — это лёгкие деньги для Канело

Казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников, выступающий в АСА, высказался о возможном реванше российского боксёра Дмитрия Бивола с Саулем «Канело» Альваресом.
Ранее Канело неоднократно заявлял о желании провести реванш, после того как в мае 2022 года потерпел поражение единогласным решением судей.
«За Биволом слежу. Стал следить после боя с Канело. Думал, что это лёгкие деньги для Альвареса. Но после победы я теперь буду смотреть все бои Дмитрия.
Шансы есть у любого спортсмена. Но Бивол выиграл прямо уверенно. Сложно взять реванш у того, кому легко проиграл. Если бы бой выиграл Бивол с маленьким преимуществом, я бы сказал, что у Канело будут шансы. А так, будет сложно», — сказал Резников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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