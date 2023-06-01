Названа внушительная сумма, которую может получить Сауль Альварес за бой с Бенавидесом

Команда американца Дэвида Бенавидеса готова предложить мексиканскому боксёру, абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу сделку, включающую в себя гарантированную выплату на сумму примерно $ 50 млн за поединок за звание абсолютного чемпиона по версиям WBA, WBC, IBF и WBO во втором среднем весе. Об этом в своих социальных сетях рассказал авторитетный обозреватель Крис Мэнникс.

В последнем поединке, который состоялся в марте этого года, Бенавидес встречался с Калебом Плантом и победил его единогласным решением судей.

Альварес в мае этого года единогласным решением судей победил Джона Райдера. Сауль не выступал с сентября 2022 года, когда единогласным судейским решением победил казахстанского ветерана Геннадия Головкина и закрыл поражение от российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола.

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