Названа внушительная сумма, которую может получить Сауль Альварес за бой с Бенавидесом

Команда американца Дэвида Бенавидеса готова предложить мексиканскому боксёру, абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу сделку, включающую в себя гарантированную выплату на сумму примерно $ 50 млн за поединок за звание абсолютного чемпиона по версиям WBA, WBC, IBF и WBO во втором среднем весе. Об этом в своих социальных сетях рассказал авторитетный обозреватель Крис Мэнникс.
В последнем поединке, который состоялся в марте этого года, Бенавидес встречался с Калебом Плантом и победил его единогласным решением судей.
Альварес в мае этого года единогласным решением судей победил Джона Райдера. Сауль не выступал с сентября 2022 года, когда единогласным судейским решением победил казахстанского ветерана Геннадия Головкина и закрыл поражение от российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола.
Главные титульные боксёрские бои 2023 года:
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