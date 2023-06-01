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Федерация бокса Швейцарии вышла из состава IBA

Федерация бокса Швейцарии вышла из состава IBA
Президент IBA Умар Кремлёв
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Федерация бокса Швейцарии приняла решение выйти из состава Международной ассоциации бокса (IBA), чтобы присоединиться к новой организации – World Boxing. Об этом информирует пресс-служба швейцарской федерации бокса.

В качестве причины такого решения в Федерации бокса Швейцарии назвали заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что IBA больше не сможет проводить олимпийские соревнования по боксу на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее из состава Международной ассоциации бокса вышла американская боксёрская ассоциация. В ответ на это IBA запретила ей принимать участие в своих турнирах. Кроме того, всем членам американской боксёрской ассоциации, включая официальных лиц, тренеров и боксёров запрещено иметь какие-либо отношения с IBA.

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