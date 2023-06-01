Федерация бокса Швейцарии вышла из состава IBA

Федерация бокса Швейцарии приняла решение выйти из состава Международной ассоциации бокса (IBA), чтобы присоединиться к новой организации – World Boxing. Об этом информирует пресс-служба швейцарской федерации бокса.
В качестве причины такого решения в Федерации бокса Швейцарии назвали заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что IBA больше не сможет проводить олимпийские соревнования по боксу на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Ранее из состава Международной ассоциации бокса вышла американская боксёрская ассоциация. В ответ на это IBA запретила ей принимать участие в своих турнирах. Кроме того, всем членам американской боксёрской ассоциации, включая официальных лиц, тренеров и боксёров запрещено иметь какие-либо отношения с IBA.
- 2 июня 2023
-
00:15
- 1 июня 2023
-
23:29
-
22:56
-
22:23
-
21:24
-
20:34
-
19:44
-
19:33
-
19:09
-
18:32
-
18:16
-
17:22
-
16:55
-
16:53
-
16:31
-
15:50
-
15:26
-
14:53
-
14:32
-
13:57
-
13:21
-
12:32
-
12:00
-
11:38
-
11:05
-
10:54
-
10:40
-
10:26
-
10:15
-
09:50
-
09:37
-
09:29
-
00:36
- 31 мая 2023
-
23:39
-
22:08