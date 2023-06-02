«Не суди, да не судим будешь». Звезда ACA Вартанян — об Александре Емельяненко

Звёздный российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян поделился мнением о популярном бойце ММА Александре Емельяненко.
«Я не могу судить. Он – человек взрослый. Намного старше меня. Я не могу никак это прокомментировать. Не суди, да не судим будешь. Если он выходит, у него есть желание, зарабатывает деньги. Это его право. То, что это может как-то закончиться для здоровья – это очевидно. Но лучше сосредотачиваться на себе», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Напомним, в последнем бою, который состоялся 26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», Александр встречался с представителем поп-ММА Евгением Ершовым. Их поединок был главным событием спортивного мероприятия. Емельяненко победил за счёт болевого приёма во втором раунде.
Александра Емельяненко уводят после победы над Ершовым:
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