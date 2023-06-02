«Не считаю, что это героический поступок». Джахар Мажидов — о спасении человека

Боец Hardcore Fighting Джахар Мажидов заявил, что не считает спасение им жизни человека, у которого случился приступ эпилепсии, героическим поступком. Напомним, инцидент произошёл 29 мая в Москве в продуктовом магазине. Мажидов оказался неподалёку и оказал первую медицинскую помощь.

«Не считаю, что это героический поступок. Были опасения, что откусит палец, но меня бы это не остановило. Руки не повредил, особой травмы нет. Даже если бы остался без пальца, особо на это бы не смотрел. Меня бы это никак не беспокоило. Без проблем готов был потерять палец, чтобы спасти жизнь человеку», — сказал Джахар Мажидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.