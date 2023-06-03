Буллар: в Малыхине нет ничего особенного, он может щебетать сколько угодно

Канадский боец смешанных единоборств, действующий чемпион промоушена One в тяжёлой весовой категории Аржан Буллар высказался о предстоящем поединке с россиянином Анатолием Малыхиным.
«Что касается нокаутирующей мощи Малыхина, то все тяжеловесы обладают тяжёлым и мощным ударом. В нём нет ничего особенного. Да и не факт, что он донесёт удар до цели. У него есть огромные пробелы, которыми я намерен воспользоваться. То, что Малыхин называет себя чемпионом, мне нравится, проблем нет. Может щебетать сколько захочет», — заявил Буллар в интервью Smack Talk with Sandhu.
Поединок между Малыхиным и Булларом пройдёт 23 июня.
Напомним, Малыхин является действующим чемпионом One в полутяжёлом весе и владеет временным титулов в тяжёлой весовой категории. Буллар — обладатель пояса в тяжёлом дивизионе.
- 3 июня 2023
-
00:57
-
00:12
- 2 июня 2023
-
23:28
-
22:48
-
22:25
-
21:41
-
20:56
-
20:13
-
19:37
-
18:41
-
18:18
-
17:15
-
16:23
-
15:23
-
14:29
-
14:03
-
13:47
-
13:40
-
13:29
-
12:50
-
12:48
-
12:43
-
12:36
-
12:17
-
11:42
-
11:15
-
11:01
-
10:18
-
09:32
-
08:43
-
00:15
- 1 июня 2023
-
23:29
-
22:56
-
22:23
-
21:24