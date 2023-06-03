Буллар: в Малыхине нет ничего особенного, он может щебетать сколько угодно

Канадский боец смешанных единоборств, действующий чемпион промоушена One в тяжёлой весовой категории Аржан Буллар высказался о предстоящем поединке с россиянином Анатолием Малыхиным.

«Что касается нокаутирующей мощи Малыхина, то все тяжеловесы обладают тяжёлым и мощным ударом. В нём нет ничего особенного. Да и не факт, что он донесёт удар до цели. У него есть огромные пробелы, которыми я намерен воспользоваться. То, что Малыхин называет себя чемпионом, мне нравится, проблем нет. Может щебетать сколько захочет», — заявил Буллар в интервью Smack Talk with Sandhu.

Поединок между Малыхиным и Булларом пройдёт 23 июня.

Напомним, Малыхин является действующим чемпионом One в полутяжёлом весе и владеет временным титулов в тяжёлой весовой категории. Буллар — обладатель пояса в тяжёлом дивизионе.