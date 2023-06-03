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Гэтжи: в первом бою с Порье я дрался как идиот, сейчас готовлюсь к 25 минутам ада

Гэтжи: в первом бою с Порье я дрался как идиот, сейчас готовлюсь к 25 минутам ада
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Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи высказался о предстоящем поединке с Дастином Порье. Бой 29 июля возглавит турнир UFC 291.

«Наш первый бой состоялся пять лет назад, и сейчас это не имеет значения. Тогда я дрался как идиот, но каждый следующий бой не похож на предыдущий. С Оливейрой я тоже дрался как идиот, но это было два года назад, а последний бой я провёл идеально. И до Оливейры я идеально провёл бой против Чендлера. В каждом поединке свои обстоятельства. 29 июля у нас будет 25 минут — только это важно. Я не знаю, что именно случится, но я готовлюсь к 25 минутам ада, потому что знаю, что дерусь с настоящим зверем, и никогда не сдамся», — сказал Гэтжи в интервью Даниэлю Кормье.

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