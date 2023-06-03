Гэтжи: пояс BMF престижнее обычного чемпионского пояса UFC

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи поменял мнение о поясе BMF, за который он будет драться с Дастином Порье 29 июля на турнире UFC 291.

Ранее Гэтжи называл этот пояс глупостью.

«Я критически высказывался в адрес пояса BMF, но у меня есть возможность подраться за него, поэтому я только сейчас осознал, насколько это престижно. Завоевание этого пояса даст мне возможность подраться за титул чемпиона. Да и сам по себе пояс красивый. Не хочется говорить, что он престижнее обычного пояса UFC, но это так и есть», — приводит слова Гэтжи ESPN.

Стоит отметить, что ранее Гэтжи с Порье уже встречались в 2018 году. Тот поединок техническим нокаутом выиграл Порье.