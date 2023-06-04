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Орловский проиграл нокаутом на турнире UFC

Орловский проиграл нокаутом на турнире UFC
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В ночь на 4 июня в Лас-Вегасе пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 74. В рамках предварительно карда турнира gредставитель Беларуси Андрей Орловский встретился с американцем Дон'Тэйлом Мэйсом.

Бой продлился два раунда и завершился победой американца нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Орловский потерпел 22-е поражение в карьере. Также на его счету 34 победы.

Ранее россиянин Максим Гришин потерпел поражение в бою с бразильцем Филипе Линсом.

Главным событием турнира станет поединок между Каем Кара-Франсом и Амиром Альбази. Также в рамках турнира россиянин Абубакар Нурмагомедов встретится с представителем Бразилии Элизеу Залески дос Сантосом.

Основной кард:

Кай Кара-Франс vs Амир Альбази
Алекс Касерес vs Даниэль Пинеда
Джесси Батлер vs Джим Миллер
Виктор Альтамирано vs Тим Эллиотт
Карин Силва vs Кетлен Соуза
Абубакар Нурмагомедов vs Элизеу дос Сантос

UFC 2023. UFC Fight Night (on ESPN 46), Лас-Вегас, США
Андрей Орловский - Дон'Тэйл Мэйс (W)
04 июня 2023, воскресенье. 03:10 МСК
Окончено
TKO
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