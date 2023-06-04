Орловский проиграл нокаутом на турнире UFC

В ночь на 4 июня в Лас-Вегасе пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 74. В рамках предварительно карда турнира gредставитель Беларуси Андрей Орловский встретился с американцем Дон'Тэйлом Мэйсом.
Бой продлился два раунда и завершился победой американца нокаутом во втором раунде.
Таким образом, Орловский потерпел 22-е поражение в карьере. Также на его счету 34 победы.
Ранее россиянин Максим Гришин потерпел поражение в бою с бразильцем Филипе Линсом.
Главным событием турнира станет поединок между Каем Кара-Франсом и Амиром Альбази. Также в рамках турнира россиянин Абубакар Нурмагомедов встретится с представителем Бразилии Элизеу Залески дос Сантосом.
Основной кард:
Кай Кара-Франс vs Амир Альбази
Алекс Касерес vs Даниэль Пинеда
Джесси Батлер vs Джим Миллер
Виктор Альтамирано vs Тим Эллиотт
Карин Силва vs Кетлен Соуза
Абубакар Нурмагомедов vs Элизеу дос Сантос
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