Орловский проиграл нокаутом на турнире UFC

В ночь на 4 июня в Лас-Вегасе пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 74. В рамках предварительно карда турнира gредставитель Беларуси Андрей Орловский встретился с американцем Дон'Тэйлом Мэйсом.

Бой продлился два раунда и завершился победой американца нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Орловский потерпел 22-е поражение в карьере. Также на его счету 34 победы.

Ранее россиянин Максим Гришин потерпел поражение в бою с бразильцем Филипе Линсом.

Главным событием турнира станет поединок между Каем Кара-Франсом и Амиром Альбази. Также в рамках турнира россиянин Абубакар Нурмагомедов встретится с представителем Бразилии Элизеу Залески дос Сантосом.

Основной кард:

Кай Кара-Франс vs Амир Альбази

Алекс Касерес vs Даниэль Пинеда

Джесси Батлер vs Джим Миллер

Виктор Альтамирано vs Тим Эллиотт

Карин Силва vs Кетлен Соуза

Абубакар Нурмагомедов vs Элизеу дос Сантос