Лучшие моменты боя Абубакара Нурмагомедова с Элизеу дос Сантосом
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В ночь на 4 июня на турнире UFC Vegas 74 в Лас-Вегасе прошёл поединок россиянина Абубакара Нурмагомедова с бразильским бойцом Элизеу Залески дос Сантосом.
Поединок состоялся в рамках главного карда соревнований и завершился поражением российского бойца раздельным решением судей.
Лучшие моменты боя Абубакара Нурмагомедова с Элизеу дос Сантосом
Для Абубакара Нурмагомедова это четвёртое поражение в профессиональной карьере в смешанных единоборствах при 17 победах и одной ничьей. Элизеу Залески дос Сантос вернулся в октагон после двухлетней паузы, у него 24 победы при семи поражениях в ММА.
В главном событии вечера сошлись бойцы наилегчайшей весовой категории Кай Кара-Франс и Амир Альбази. Победу раздельным решением судей одержал Альбази.
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