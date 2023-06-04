Соперник Шары Буллета высказался о конфликте с российским бойцом на турнире по грэпплингу

Польский боец Якуб Билко высказался о конфликте с россиянином Шарабутдином Магомедовым, известным как Шара Буллет, на турнире ADCC Southeast Asia.
Буллет устроил стычку с польским бойцом после того, как тот попробовал провести скручивание пятки. По словам Шарабутдина, они договаривались с Билко, что болевые на ноги запрещены.
«Перед мероприятием он пытался мне что-то объяснить по-русски, но я не говорю на русском языке, я вообще подумал, что мне угрожают. Это было наше единственное общение, так как я не мог дать согласие, если не понимал, чего он хочет. Оказалось, что он просто боялся получить травму, я сказал «хорошо», но не говорил, что буду играть по его правилам. Даже если бы это было сформулировано понятно для меня, я бы не согласился. Это странно», — написал Билко на своей странице в социальных сетях.
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