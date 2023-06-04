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Глава UFC рассказал о сходстве между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым

Глава UFC рассказал о сходстве между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым
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Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт выразил надежду, что у бывшего чемпиона промоушена Конора Макгрегора снова появилось желание драться, и провёл параллель между ним и Хабибом Нурмагомедовым.

«Пару дней назад Конор звонил мне и сказал, что доволен первым эпизодом The Ultimate Fighter. Я думаю, он хочет драться, к нему вернулось желание, потому что он почувствовал всю эту атмосферу боёв на шоу. Но, ребята, поймите, у него куча денег. У него и у Хабиба куча денег, поэтому этих парней трудно вернуть в октагон. У них должно быть желание вернуться», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Конор Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года в поединке с Дастином Порье и проиграл техническим нокаутом. Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году.

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