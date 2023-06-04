По факту гибели 16-летнего бойца в Белогорске будет возбуждено уголовное дело

По факту гибели 16-летнего бойца смешанного стиля на турнире в Белогорске (Амурская область) будет возбуждено уголовное дело по статье ст. 238 (ч.2) УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает издание MMA.Metaratings.ru.
Напомним, сегодня, 4 июня, стало известно о гибели 16-летнего спортсмена после полученного удара в голову. Открытый Кубок спортклуба «Родина» по смешанным боевым единоборствам был проведён региональным отделением соответствующей федерации.
Согласно регламенту турнира бойцы 16–17 лет должны были выступать в боксёрских шлемах открытого типа, что не было сделано по решению главного судьи соревнований и главы региональной организации.
Нарушителям грозит денежный штраф в размере 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 500 тысяч рублей (или без штрафа) в зависимости от решения суда.
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