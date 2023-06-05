Дариуш: устрою бунт, если мне не дадут титульный бой после победы над Оливейрой

Ирано-американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории, считает, что он обязан получить титульный поединок в случае победы в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Боссы UFC не из тех, кто часто даёт слово. Перед боем с Матеушем Гамротом у меня было чувство, что они не собираются давать мне титульный бой, поэтому я спросил, мол, если побью этого парня, то подерусь за пояс, верно? По сути, они ответили: «Мы не знаем».

На этот раз, когда я разговаривал с UFC, мне сказали, что если я одолею Чарльза Оливейру, то стану главным претендентом. Не часто они дают мне слово, но на этот раз они это сделали.

Поверю им на слово. Но если я не получу титульный бой, то, наверное, последую совету Джастина Гэтжи и устрою бунт», – приводит слова Дариуша MMA News.