Гаджиев: после трагедии в Белогорске никто не должен бросать заниматься боями

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал трагедию в Белогорске, где погиб 16-летний боец ММА.

«На эту ситуацию многие смотрят как на анализ опасности вида спорта. Шлем – это условная профилактика, которая больше защищает от рассечений, но не спасает от удара в голову, который может стать летальным. К сожалению, иногда люди умирают на футбольном поле, а иногда и на горнолыжном склоне. Но я бы не сказал, что занятия спортом непременно ведут к этому. У погибшего могли быть патологии со здоровьем. История смерти от удара в голову из ряда вон выходящая. Посмотрите, боксёры-тяжеловесы бьются без шлемов, проводят 12-раундовые бои и наносят друг другу тяжелейшие удары. Случившееся – трагическое стечение обстоятельств и не более того. После этого никто не должен бросать заниматься боевым видом спорта. Задумываться о рисках спорта как такового, конечно, нужно.

У меня ребёнок не занимается особо единоборствами, но играет в хоккей. А что на хоккее этого не может случиться? Я знаю, когда люди погибали на хоккейных площадках: от броска шайбы, удара головой об борт и инфаркта во время матча. К сожалению, в спорте это есть и это надо принимать. Мы не знаем всех деталей, может быть, парню не была оказана своевременная медицинская помощь. Может быть, у него что-то было в прошлом, связанное со здоровьем. Понятно, что это вопросы к организаторам, но они тоже не могли знать всей информации», — приводит слова Гаджиева Metaratings.