Пономарёв: Александр Емельяненко может вести бизнес или быть акционером алкомаркета

Российский боец тяжёлого веса Григорий Пономарёв высказался о последних выступлениях знаменитого соотечественника Александра Емельяненко, часто попадающего в скандалы из-за пристрастия к алкоголю.
«Маленько даже жалко. Но я думаю, что Александр Владимирович в состоянии вести какой-то бизнес или быть акционером алкогольного магазина, если на то пошло. Но в боях ему точно участвовать не стоит. Мы не говорим о красоте спорта и эстетике. Просто здоровье. Если он с трясущимся лицом выходит на бой, а уходит вообще никакой… Это же не есть хорошо», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Напомним, в своём последнем бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Емельяненко победил удушающим приёмом видеоблогера Евгения Ершова.
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