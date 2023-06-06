Дариуш: я бы победил Оливейру в поединке по грэпплингу в 10 случаях из 10
Поделиться
Ирано-американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории, высказался по поводу борцовских навыков своего ближайшего соперника Чарльза Оливейры.
«Я начинал свой путь в единоборствах с грэпплинга. Помню, как был молодым грэпплером, который поднимался вверх в рейтингах. Но в те я времена я даже не слышал о Чарльзе Оливейре.
Я узнал о нём, только когда перешёл в ММА. Если бы мы соревновались по правилам грэпплинга, думаю, я побил бы его 9 или даже 10 раз из 10. Чарльз очень хорош в партере, но он не на моём уровне», – сказал Дариуш на пресс-конференции.
11 июня Чарльз Оливейра в соглавном событии вечера сойдётся с Бенеилом Дариушем в лёгком весе. Поединок пройдёт в Ванкувере (Канада).
Комментарии
- 6 июня 2023
-
12:36
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:41
-
10:49
-
10:11
-
09:53
-
09:46
-
09:28
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
01:10
-
00:55
-
00:09
- 5 июня 2023
-
23:52
-
22:46
-
22:20
-
22:07
-
21:23
-
21:12
-
21:00
-
20:13
-
19:07
-
18:51
-
17:59
-
17:44
-
16:44
-
16:31
-
15:54
-
14:31
-
14:12
-
14:07
-
14:00
Партнерский контент