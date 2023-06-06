Дариуш: я бы победил Оливейру в поединке по грэпплингу в 10 случаях из 10

Ирано-американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории, высказался по поводу борцовских навыков своего ближайшего соперника Чарльза Оливейры.

«Я начинал свой путь в единоборствах с грэпплинга. Помню, как был молодым грэпплером, который поднимался вверх в рейтингах. Но в те я времена я даже не слышал о Чарльзе Оливейре.

Я узнал о нём, только когда перешёл в ММА. Если бы мы соревновались по правилам грэпплинга, думаю, я побил бы его 9 или даже 10 раз из 10. Чарльз очень хорош в партере, но он не на моём уровне», – сказал Дариуш на пресс-конференции.

11 июня Чарльз Оливейра в соглавном событии вечера сойдётся с Бенеилом Дариушем в лёгком весе. Поединок пройдёт в Ванкувере (Канада).