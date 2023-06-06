Жена Дмитрия Бивола сообщила о разрыве с мужем

Екатерина, жена Дмитрия Бивола, сообщила о разрыве со своим мужем.
«Мы разошлись с Димой два месяца назад, но эмоционально даже четыре месяца.
Отпустила мужа, не стала удерживать. Это мой самый смелый поступок в жизни.
Я пошла к психологу за несколько месяцев до расставания. Чувствовала, что всё плохо. Меня это спасло.
Кто меня обеспечивает? Я думаю, не секрет, что всё нажитое в браке делится пополам.
Мне не грустно без Димы. К чему мне привыкать? Я всегда минимум полгода была одна, а за последний год мы не виделись 10 месяцев, я очень привыкла к одиночеству. Грущу моментами, но думала, что будет хуже. Оказалось, я гораздо сильнее, чем думала. Удивлена собой.
Я сама не понимаю, как всё произошло. Не было какой-то серьёзной причины разрывать отношения. Мне кажется, через год я даже не вспомню, потому что повод был незначительный. Просто какой-то бред, но, может, есть ещё что-то… Я прожила классные 16 лет, очень сложные, но и успешные при этом, с любимым человеком. Мне ничего не жаль. Я благодарна судьбе.
Моя реакция, если он женится? Никакая. Дай бог счастья ему. Я и сама, скорее всего, выйду замуж.
Хотела бы отдать детей в бокс? Никогда», — написала Екатерина в социальных сетях.
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