Жена Дмитрия Бивола сообщила о разрыве с мужем

Екатерина, жена Дмитрия Бивола, сообщила о разрыве со своим мужем.

«Мы разошлись с Димой два месяца назад, но эмоционально даже четыре месяца.

Отпустила мужа, не стала удерживать. Это мой самый смелый поступок в жизни.

Я пошла к психологу за несколько месяцев до расставания. Чувствовала, что всё плохо. Меня это спасло.

Кто меня обеспечивает? Я думаю, не секрет, что всё нажитое в браке делится пополам.

Мне не грустно без Димы. К чему мне привыкать? Я всегда минимум полгода была одна, а за последний год мы не виделись 10 месяцев, я очень привыкла к одиночеству. Грущу моментами, но думала, что будет хуже. Оказалось, я гораздо сильнее, чем думала. Удивлена собой.

Я сама не понимаю, как всё произошло. Не было какой-то серьёзной причины разрывать отношения. Мне кажется, через год я даже не вспомню, потому что повод был незначительный. Просто какой-то бред, но, может, есть ещё что-то… Я прожила классные 16 лет, очень сложные, но и успешные при этом, с любимым человеком. Мне ничего не жаль. Я благодарна судьбе.

Моя реакция, если он женится? Никакая. Дай бог счастья ему. Я и сама, скорее всего, выйду замуж.

Хотела бы отдать детей в бокс? Никогда», — написала Екатерина в социальных сетях.