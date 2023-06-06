Павлович: всегда говорил, что никогда не хотел бы драться с парнями из России

Второй номер рейтинга тяжёлого веса (до 120 кг) UFC россиянин Сергей Павлович рассказал, почему он не хотел бы драться с соотечественниками.
«Я всегда говорил, что никогда не хотел бы драться с парнями из России. Я говорю об этом с момента первого появления в UFC. Здесь мировая организация, много ребят из разных стран, с которыми я могу подраться.
У меня было так, что с Шамилем Абдурахимовым мы вместе тренировались в одном зале. Раза два до этого нам предлагали подраться. Мы уже были поставлены, так сказать, в критические рамки, и нам пришлось подраться. Мы оба профессионалы и понимаем, что это спорт, работа. Но я всё равно считаю, что можно спокойно драться и более зрелищно… Во-первых, на что опирается UFC, чтобы это было продаваемо, зашло в массы. С точки зрения бизнеса это будет не очень интересно, потому что у российских бойцов практически одна и та же аудитория. Тем более сейчас, когда ты в топе, будут давать бои, где UFC может больше заработать. Сейчас будут заходить бои, где публика одной страны и публика другой страны», – сказал Павлович на YouTube-канале «Вестник ММА».
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