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«Он звонит мне каждые выходные». Эллиотт отреагировал на вызов Мокаева

«Он звонит мне каждые выходные». Эллиотт отреагировал на вызов Мокаева
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Американский боец UFC Тим Эллиотт отреагировал на вызов британского непобеждённого бойца дагестанского происхождения Мухаммада Мокаева.

«Конечно, я готов драться с Мокаевым. Он звонит мне каждые выходные и бросает вызов. Я понимаю, что он хочет подраться с 36-летним искалеченным парнем.

Поехали. Я буду драться с кем угодно и когда угодно», — приводит слова Эллиотта MMAJunkie.

Эллиотт судейским решением на прошедших выходных одержал победу в поединке с Виктором Альтамирано.

В активе Мухаммада Мокаева десять побед в десяти поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем поединке он выиграл удушающим приёмом у Жафела Фильо. В UFC рекорд 22-летнего бойца 4-0.

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