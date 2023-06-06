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UFC разорвал контракты с шестью бойцами

UFC разорвал контракты с шестью бойцами
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39-летний шведский ветеран Илир Латифи покинул UFC, сообщает UFC Roster Watch.

Вместе с ним промоушен покинули ещё пять бойцов: Макван Амирхани, Тревин Джонс, Гуано Джонс, Тони Грейвли, Омар Моралес и Данаа Батгерел.

В своём последнем поединке, состоявшемся в мае 2023 года на турнире UFC Fight Night 223, 39-летний Латифи уступил Родриго Насименто раздельным решением судей. На его счету 16 побед и 9 поражений.

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