UFC разорвал контракты с шестью бойцами

39-летний шведский ветеран Илир Латифи покинул UFC, сообщает UFC Roster Watch.

Вместе с ним промоушен покинули ещё пять бойцов: Макван Амирхани, Тревин Джонс, Гуано Джонс, Тони Грейвли, Омар Моралес и Данаа Батгерел.

В своём последнем поединке, состоявшемся в мае 2023 года на турнире UFC Fight Night 223, 39-летний Латифи уступил Родриго Насименто раздельным решением судей. На его счету 16 побед и 9 поражений.