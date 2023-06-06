«Макдональдс» иногда проскакивает». Павлович рассказал о своём рационе

Второй номер рейтинга тяжёлого веса (до 120 кг) UFC россиянин Сергей Павлович рассказал о своём рационе питания.
«У меня нет проблем с весом. Когда я в боевой форме, то вешу где-то 116–117 кг. С этим проблем нет.
Кушаю всё. В основном, конечно же, пища должна содержать то, из чего «берётся бензин» – белки, углеводы, клетчатка и т. д. Ну и сладости бывают там, «Макдональдс» иногда проскакивает.
Сейчас межсезонье – я ем всё. Где-то за месяц нужно начинать уже правильно питаться, чтобы хорошо чувствовать себя на тренировках. Это вопрос комфорта для организма. Опять же, что значит правильно питаться? Например, я жареную картошку не ем. Первое, второе, мясо, рис, клетчатка, овощи – обычное нормальное питание.
Фастфуд? Могу раз в неделю поесть. За две недели до боя убираю всё полностью», – сказал Павлович на YouTube-канале «Вестник ММА».
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