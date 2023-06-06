Дана Уайт: Майкл Джордан победил бы Леброна Джеймс в поединке по пощёчинам
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Президент UFC и лиги соревнований по пощёчинам Power Slap Дана Уайт предположил, что легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан был бы сильнее звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в поединке по пощёчинам.
«Майкл Джордан выиграл бы у Леброна. Слушайте, я очень уважаю Джеймса, и то, чего он добился, а также то, каким он является спортсменом. Он никогда не бывает в неприятностях, всегда готов к игрокам. Очень важно, когда он есть в команде. Но Джордан — мой любимый игрок. Я болею за «Селтикс» вообще-то, но Джордан был убийцей», — сказал Уайт в подкасте Barstool’s Robbie Fox.
Лигу Power Slap, в рамках которой соперники наносят друг другу пощёчины, основали в прошлом году.
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