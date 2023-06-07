UFC проведёт вечер боёв в Париже в сентябре

Промоушен UFC проведёт вечер Fight Night в Париже на «Аккор Арене» 2 сентября, сообщает ESPN. Ни один из участников боёв пока не назван.
Это будет всего второе мероприятие UFC во Франции с момента легализации в стране смешанных единоборств в 2020 году. 3 сентября прошлого года главным событием на вечере в Париже стал поединок бывшего временного чемпиона промоушена в тяжёлом весе француза Сириля Гана, который нокаутировал австралийца Тая Туивасу. Мероприятие имело огромный успех. Его посетили 15 405 человек, а сборы составили $ 3,2 млн.
В UFC потратили около 10 лет на легализацию смешанных единоборств во Франции с помощью лоббирования и обучения законодателей. В стране широко представлена культура боевых искусств, есть много спортсменов высокого уровня в дзюдо и карате.
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