Исполнительный совет МОК проведёт внеочередное заседание после заявления IBA

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета проведёт 7 июня дополнительное заседание после получения отчёта Международной боксерской ассоциации (IBA), сообщает Insidethegames. В нём IBA заявила о выполнении условий для снятия дисквалификации и о неуважительном игнорировании своих инициатив со стороны МОК.
Заседание Исполнительного совета МОК будет проходить дистанционно и собрано в короткие сроки. Ближайшую встречу планировалось провести с 20 по 22 июня.
В 2019 году МОК отстранил IBA от организации турнира по боксу на Олимпийских играх из-за управленческих, финансовых, судейских и этических проблем. МОК самостоятельно руководил отбором и соревнованиями ОИ в Токио, а также контролирует ход квалификации на Игры-2024 в Париже.
В апреле этого года была создана федерация World Boxing, которая собирается забрать у IBA роль руководящего органа в виде спорта. Ряд национальных организаций уже заявили, что планируют присоединиться к новой организации.
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