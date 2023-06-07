Гаджиев: Фёдор Емельяненко может помочь Александру. Если он это сделает, то будет здорово

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что Фёдор Емельяненко может помочь своему младшему брату Александру.

«Фёдор дал интервью, в котором сказал, что ничем не может помочь братьям Ивану и Александру. Фёдора, наверное, можно понять, потому что в этой истории есть много вещей, которых мы не знаем и, вероятно, не должны знать. Это история взаимоотношений внутри семьи, и здесь наверняка есть тайны, покрытые мраком. Уверен, что Фёдор приложил много усилий для того, чтобы его братья были в порядке. Я в этом уверен.

Иван сейчас в порядке. Иван ворвался в ММА. Пока как бы в поп-ММА, но я думаю, что если он по этой дорожке пойдёт ровно, то в ближайшие два года мы достаточно часто будем слышать – Иван Емельяненко. Думаю, что с Фёдором у них наверняка будет коммуникация.

Что же касается Александра, то… Я знаю об этом не понаслышке. Он протягивал ему руку помощи, руку дружбы, но Александр особо на это не реагировал и был сам себе на уме. В своё время он мог себе это позволить, сейчас, конечно, Фёдор бы ему помог.

Как бы то ни было, Фёдор нужен Александру и Ивану. Александру в первую очередь. Может ли он помочь ему? Да. Если Фёдор это сделает, то будет здорово. Не только для семьи, не только для индустрии единоборств, для человечества в целом», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Александр Емельяненко показал видео спарринга с братом Фёдором: