Дариуш: в 2018 году моя карьера была мертва, я не верил, что вернусь

Четвёртый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Бенеил Дариуш признался, что в 2018 году, после двух поражений нокаутом и ничьей, считал свою карьеру проваленной.

«Если бы в 2018 году вы спросили обычного поклонника MMA, будет ли у этого парня такой послужной список, он бы ответил: «Нет, не думаю». Я буду честен с вами: я действительно считаю, что господь вершит судьбы.

Моя карьера была мертва, ей пришёл конец. Никто не считал, что я вернусь, включая меня. На протяжении месяцев я задумывался о том, должен ли я продолжать выступать. Я был на грани того, чтобы завершить карьеру, но сказал: «Я совершу ещё одну попытку, и если не получится, то уйду. И вот мы здесь», – приводит слова Дариуша CBS Sports.