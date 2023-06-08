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Пётр Ян, Иван Штырков и Евгений Тищенко стали лицами 300-летия Екатеринбурга

Пётр Ян, Иван Штырков и Евгений Тищенко стали лицами 300-летия Екатеринбурга
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Спортсмены академии единоборств РМК Пётр Ян, Иван Штырков и Евгений Тищенко станут лицами рекламной кампании, посвящённой юбилею Екатеринбурга. Вместе с врачами, учителями, известными актёрами и политиками, которые внесли свой вклад в развитие города.

Пётр Ян свой последний поединок провёл в марте этого года. Соперником россиянина стал грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили. Ян проиграл единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Всего в активе Петра Яна 21 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел пять поражений. Сейчас российский боец идёт на серии из трёх поражений. Кроме Двалишвили, Ян также проиграл Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли.

Евгений Тищенко в 2016 году стал олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро и сейчас входит в десятку сильнейших по версии Всемирной ассоциации бокса в элитной тяжёлой весовой категории.

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