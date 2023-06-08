Пётр Ян, Иван Штырков и Евгений Тищенко стали лицами 300-летия Екатеринбурга

Спортсмены академии единоборств РМК Пётр Ян, Иван Штырков и Евгений Тищенко станут лицами рекламной кампании, посвящённой юбилею Екатеринбурга. Вместе с врачами, учителями, известными актёрами и политиками, которые внесли свой вклад в развитие города.
Пётр Ян свой последний поединок провёл в марте этого года. Соперником россиянина стал грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили. Ян проиграл единогласным решением судей по итогам пяти раундов.
Всего в активе Петра Яна 21 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел пять поражений. Сейчас российский боец идёт на серии из трёх поражений. Кроме Двалишвили, Ян также проиграл Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли.
Евгений Тищенко в 2016 году стал олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро и сейчас входит в десятку сильнейших по версии Всемирной ассоциации бокса в элитной тяжёлой весовой категории.
- 8 июня 2023
-
10:40
-
10:31
-
09:46
-
09:29
-
09:21
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
06:00
-
04:20
-
01:06
-
00:21
- 7 июня 2023
-
23:46
-
23:18
-
22:38
-
22:28
-
22:16
-
21:57
-
21:07
-
21:00
-
20:31
-
20:03
-
19:37
-
19:01
-
18:31
-
17:59
-
16:41
-
16:09
-
14:57
-
14:53
-
13:53
-
13:48
-
12:59
-
12:55
-
12:47