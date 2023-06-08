«Уверен, что будет нокаут». Тренер Оливейры высказался о предстоящем поединке с Дариушем

Диего Лима, тренер бразильца Чарльза Оливейры, высказался по поводу предстоящего поединка своего подопечного с Бенеилом Дариушем.

«Дариуш отличный боец, очень крепкий и разносторонний, но Чарльз просто невероятен, вы это знаете.

Мы, люди, которые рядом с ним каждый день, знаем его потенциал. Для Оливейры важно быть счастливым, когда он счастлив, никто не отберёт у него то, что принадлежит ему. А сейчас у него всё отлично, не сомневайтесь.

Я уверен, что будет нокаут. У Чарльза очень тяжёлые удары руками и ногами. Думаю, Дариуш захочет провести схватку в стойке. Если нет – пусть попытается бороться. Чарльз чувствует себя очень хорошо, и я уверен в нокауте», – приводит слова Лимы Sportskeeda.