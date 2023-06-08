Оливейра: я лучший финишёр в истории UFC
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Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра высказался по поводу предстоящего поединка с Бенеилом Дариушем.
«Мы приехали с потрясающей энергией, которой зарядились от всех ребят в зале. Господь благословил нас, и я готов. Две великих команды, два великих бойца, но это моё время, и я голоден до этой победы. Я максимально уверен в своей силе, в своих навыках джиу-джитсу. Я лучший финишёр в истории UFC, и это будет отличный поединок, отличная битва. И я был счастливым на протяжении всей подготовки, буду максимально сфокусирован на победе. Я нацелен устроить максимальное шоу для себя, для семьи, для фанатов», — сказал Оливейра на YouTube-канале UFC.
Ранее Дариуш сравнил себя с действующим чемпионом лёгкого дивизиона Исламом Махачевым.
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