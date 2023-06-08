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Дариуш: нет ничего, что Махачев делал бы лучше, чем я

Дариуш: нет ничего, что Махачев делал бы лучше, чем я
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Четвёртый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Бенеил Дариуш сравнил себя с действующим чемпионом лёгкого дивизиона Исламом Махачевым.

«Нет ничего, что бы Махачев делал лучше, чем я. Понимаю, что многие не согласятся с этим, но я хотел бы показать всему миру, что это так», — сказал Дариуш на пресс-конференции.

Бенеил Дариуш проведёт бой с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 289 в ближайшие выходные. В случае победы американец может получить титульный бой с Махачевым.

Дариуш в октябре на UFC 280 победил единогласным решением поляка Матеуша Гамрота. Оливейра в рамках этого же турнира проиграл досрочно россиянину Исламу Махачеву.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:

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