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Логан Пол попался на приём «треугольник» Адесаньи и сдался

Логан Пол попался на приём «треугольник» Адесаньи и сдался
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Известный американский блогер Логан Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото и видео с тренировки. Он провёл её вместе с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей и обладателем пояса в полулёгком весе Александром Волкановски. С Адесаньей Пол также провёл спарринг, в ходе которого был пойман на приём «треугольник» и сдался, будучи не в силах что-либо сделать.

Логан Пол попался на приём треугольник Адесаньи и сдался:

Фото: Из личного архива Логана Пола

Фото: Из личного архива Логана Пола

В настоящий момент Логану Полу 28 лет. В июле прошлого года он подписал контракт с рестлинг-промоушеном WWE. У Логана есть младший брат Джейк, который также выступает в боксе и ММА. В начале января 2023 года стало известно, что Джейк прописал контракт с лигой PFL.

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