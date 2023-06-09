Кормье назвал лучшего бойца UFC, который никогда не выигрывал титул

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказал мнение, что Дэн Хендерсон является лучшим бойцом UFC из числа тех, кто ни разу не выигрывал титул организации.

«Мой первый номер – Дэн Хендерсон. Чемпион PRIDE в среднем и полутяжёлом весе. Он дрался за пояс в UFC трижды, но всякий раз уступал. Он бился с Майклом Биспингом, когда уже был в солидном возрасте, и проиграл раздельным решением судей, хотя многие считали победителем именно его», — сказал Кормье на канале ESPN MMA в YouTube.

В топ-5 Кормье также включил Александра Густафссона, Грея Мэйнарда, Тони Фергюсона и Юрайю Фейбера.

Махачев показал, как борется с Кормье:

Ранее Кормье высказался по поводу предстоящего поединка между Чарльзом Оливейрой и Бенеилом Дариушем.