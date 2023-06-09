Дана Уайт ответил на вопрос, подерётся ли с Махачевым победитель боя Оливейра – Дариуш
Поделиться
Президент UFC Дана Уайт затруднился дать точный ответ насчёт вероятности того, что победитель боя между бразильцем Чарльзом Оливейрой и ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем проведёт поединок с россиянином Исламом Махачевым, являющимся чемпионом UFC в лёгком весе.
«Понятия не имею. Посмотрим, как пройдёт бой. Но да, в этом есть смысл. Пока могу сказать, что это логично. Но, посмотрим», – сказал Уайт на пресс-конференции.
Поединок между Дариушем и Оливейрой состоится в ночь с 10 на 11 июня мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 289. В предыдущем бою Оливейра проиграл россиянину Исламу Махачеву. Дариуш в последнем бою одолел поляка Матеуша Гамрота.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
Комментарии
- 9 июня 2023
-
10:48
-
10:43
-
10:37
-
10:33
-
10:17
-
09:34
-
09:20
-
00:08
- 8 июня 2023
-
23:52
-
22:12
-
21:33
-
21:05
-
20:28
-
20:09
-
19:43
-
19:14
-
18:18
-
17:36
-
17:20
-
16:47
-
16:26
-
16:15
-
16:00
-
15:36
-
15:30
-
14:59
-
14:54
-
14:31
-
13:59
-
13:48
-
13:43
-
13:04
-
12:34
-
12:29
-
11:58
Партнерский контент