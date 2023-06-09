Дана Уайт ответил на вопрос, подерётся ли с Махачевым победитель боя Оливейра – Дариуш

Президент UFC Дана Уайт затруднился дать точный ответ насчёт вероятности того, что победитель боя между бразильцем Чарльзом Оливейрой и ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем проведёт поединок с россиянином Исламом Махачевым, являющимся чемпионом UFC в лёгком весе.

«Понятия не имею. Посмотрим, как пройдёт бой. Но да, в этом есть смысл. Пока могу сказать, что это логично. Но, посмотрим», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Поединок между Дариушем и Оливейрой состоится в ночь с 10 на 11 июня мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 289. В предыдущем бою Оливейра проиграл россиянину Исламу Махачеву. Дариуш в последнем бою одолел поляка Матеуша Гамрота.

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