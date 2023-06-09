Хорхе Масвидаль заявил, что ему нужно разрешение от UFC на поединок с Джейком Полом

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль признался, что заинтересован в начале боксёрской карьеры и хотел бы провести поединок с Джейком Полом. При этом Масвидаль признался, что для поединка с Полом он должен попросить разрешение от UFC, так как связан с промоушеном Даны Уайта контрактными обязательствами.
«Конечно, я бы боксировал! Это то, чем я хотел бы заниматься. В моём активе уже есть боксёрский поединок, который состоялся 14 или 15 лет назад. Бокс был моей первой любовью. Так что я бы определённо провёл бой по правилам бокса, если бы UFC позволил мне это сделать. Они должны дать мне разрешение, в противном случае ничего не выйдет», — сказал Масвидаль на канале BS w/ Jake Paul в YouTube.
Напомним, в апреле Масвидаль объявил о завершении карьеры профессионального бойца.
Масвидаль и Холланд устроили перепалку в отеле:
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