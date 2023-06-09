Бенеил Дариуш оказался тяжелее Чарльза Оливейры в преддверии поединка на UFC 289

В ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада) состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 289, соглавным событием которого станет поединок между экс-чемпионом промоушена в лёгкой весовой категории Чарльзом Оливейрой и американским бойцом Бенеилом Дариушем.
Бойцы успешно прошли официальную процедуру взвешивания, уложившись в лимит лёгкого дивизиона. Чарльз Оливейра показал вес 69,85 килограмма, вес Бенеила Дариуша составил 70,76 килограмма.
Чарльз Оливейра в своём последнем поединке проиграл россиянину Исламу Махачеву удушающим приёмом. Всего у бразильца 33 победы и девять поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Ещё один бой признан несостоявшимся.
Бенеил Дариуш в последнем бою выиграл единогласным решением у Матеуша Гамрота. Сейчас боец идёт на серии из восьми побед. Всего у Дариуша 22 победы, четыре поражения и одна ничья в ММА.
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