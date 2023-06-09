Хирн: у нас есть предложение из Саудовской Аравии по бою Джошуа с Уайлдером
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Известный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы британского боксёра, бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, высказался о возможном поединке своего клиента с Деонтеем Уайлдером.
«Саудовская Аравия? Да, у нас есть оттуда предложение по бою с Уайлдером, но контракт ещё не составлен. Ждём», — сообщил Хирн на iFL TV.
Ранее сообщалось, что поединок Джошуа с Уайлдером может состояться в конце этого года.
Энтони Джошуа в апреле одержал победу единогласным решением судей над Джермейном Франклином, закрыв два поражения от Александра Усика. Ожидалось также, что его следующим соперником может стать Диллиан Уайт.
Деонтей Уайлдер в последнем поединке в октябре прошлого года нокаутировал Роберта Хелениуса.
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