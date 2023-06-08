«Как же это жалко, они в отчаянии». Промоутер Джошуа ответил на слова представителя Фьюри

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, отреагировал на слова своего коллеги Фрэнка Уоррена, промоутера чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри. Ранее Уоррен заявил, что Джошуа отказался от боя с Фьюри только потому, что хотел больше заработать.

«Как же жалко всё это смотрелось. Видно, что они в отчаянии, они в полном отчаянии. У них нет предложений из Саудовской Аравии, сейчас у них нет вариантов», — сказал Хирн на канале iFL TV в YouTube.

Напомним, не так давно Фьюри заявил, что хочет провести поединок с Джошуа в сентябре этого года, и отправил ему предложение, от которого тот вскоре отказался.

Джошуа в ярости направился к прохожему в подтрибунном помещении: