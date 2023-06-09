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Экс-чемпион UFC Вайдман: моя цель — добраться до Адесаньи

Экс-чемпион UFC Вайдман: моя цель — добраться до Адесаньи
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC Крис Вайдман высказался о своём возвращении в октагон после двухлетнего перерыва и заявил, что ставит перед собой цель подраться с Исраэлем Адесаньей, действующим обладателем титула.

«Хочу показать доминирующее выступление в предстоящем бою, а затем снова выступить в Нью-Йорке в ноябре. Продолжу подниматься в рейтинге и дойду до титульного шанса. Мне нравится действующий чемпион этого дивизиона Исраэль Адесанья и моя цель — добраться до него», — приводит слова Вайдмана MMAJunkie.

19 августа на турнире UFC 292 Вайдман встретится с Брэдом Таваресом. Для Криса это будет первый поединок с апреля 2021 года.

Исраэль Адесанья в последнем поединке выиграл нокаутом у Алекса Перейры и вернул титул чемпиона UFC в средней весовой категории.

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