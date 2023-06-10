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Дмитрий Меньшиков проиграл Реджиану Эрселю нокаутом в первом раунде в чемпионском бою ONE

Дмитрий Меньшиков проиграл Реджиану Эрселю нокаутом в первом раунде в чемпионском бою ONE
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На очередном шоу компании ONE FC в Бангкоке (Таиланд) состоялся бой за чемпионство в лёгком весе между россиянином Дмитрием Меньшиковым и обладателем пояса Реджианом Эрселем. Бой по правилам муай-тай закончился победой для суринамско-голландского бойца Эрселя.

Для Эрселя это уже вторая подряд удачная защита титула. Одновременно с чемпионством по муай-тай Реджиан также обладает титулом ONE в лёгком весе по кикбоксингу, который он уже четырежды успешно защищал. Последнее поражение Эрсель потерпел лишь в 2016 году.

Дмитрий получил возможность подраться за чемпионский титул после того, как выступал в самой популярной кикбоксёрской лиге Glory, а затем провёл один бой в RCC. Меньшиков сразу сразился за титул ввиду отсутствия других претендентов.

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