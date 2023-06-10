Промоутер Фьюри: Энтони Джошуа, наверное, прочёсывает кладбища в поисках соперника

Промоутер британского непобеждённого боксёра, действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен высказался о решении Энтони Джошуа отказаться от поединка с его клиентом.

«Джошуа, наверное, сейчас прочёсывает кладбища в поисках человека, с которым он мог бы подраться. В прошлом году Диллиан Уайт был полностью уничтожен Тайсоном Фьюри, в чём смысл?» — сказал Уоррен в интервью iFL TV.

Ранее Тайсон Фьюри обращался к Энтони Джошуа с призывом организовать поединок осенью этого года, однако получил отказ. Сейчас представители Джошуа сделали предложение провести поединок Диллиану Уайту, а в декабре Энтони может провести поединок с Деонтеем Уайлдером в Саудовской Аравии.