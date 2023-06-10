Физиев сделал прогноз на поединок Чарльза Оливейры и Бенеила Дариуша
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Азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, сделал прогноз на поединок между Бенеилом Дариушем и Чарльзом Оливейрой, который станет соглавным событием турнира UFC 289.
Турнир состоится в ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада).
«Досрочная победа Бенеила Дариуша в третьем раунде», — написал Физиев на своей странице в социальных сетях.
В активе Чарльза Оливейры 33 победы и девять поражений в 43 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Также один бой с участием бразильца был признан несостоявшимся. В последнем поединке экс-чемпион лёгкого дивизиона проиграл Исламу Махачеву.
Дариуш выиграл 22 поединка из 27 в ММА, потерпел четыре поражения, ещё один бой завершился вничью.
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