Физиев сделал прогноз на поединок Чарльза Оливейры и Бенеила Дариуша

Азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, сделал прогноз на поединок между Бенеилом Дариушем и Чарльзом Оливейрой, который станет соглавным событием турнира UFC 289.

Турнир состоится в ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада).

«Досрочная победа Бенеила Дариуша в третьем раунде», — написал Физиев на своей странице в социальных сетях.

В активе Чарльза Оливейры 33 победы и девять поражений в 43 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Также один бой с участием бразильца был признан несостоявшимся. В последнем поединке экс-чемпион лёгкого дивизиона проиграл Исламу Махачеву.

Дариуш выиграл 22 поединка из 27 в ММА, потерпел четыре поражения, ещё один бой завершился вничью.