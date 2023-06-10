Боб Арум назвал двух кандидатов на бой с Фьюри
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Боб Арум, сопромоутер действующего чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), высказался о следующем выступлении подопечного, которое, как ожидается, состоится в сентябре.
«Есть большой список претендентов, из которых предстоит выбрать одного… Парень, который побил Тони Йоку [Карлос Такам], это хороший вариант. Есть Агит Кабайел, он также стал бы хорошим соперником. Вариантов хватает, но решение остаётся за Тайсоном и его непосредственным промоутером. Думаю, они определятся на следующей неделе», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Напомним, Фьюри не выступал с декабря, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана и соотечественника Дерека Чисору.
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