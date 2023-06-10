Чемпионка мира по боксу появилась на взвешивании топлес

Скандальный эпизод произошёл во время официальной процедуры взвешивания в преддверии боксёрского вечера от промоушена Matchroom в Лондоне (Великобритания).

Чемпионка мира по версии IBF во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Чернека Джонсон (15-1, 6 KO), готовящаяся провести защиту против британки Элли Скотни (6-0, 0 KO), появилась на взвешивании топлес. Тело спортсменки было покрыто белой краской, имитировавшей топ.

В главном бою шоу от Matchroom чемпион IBF в наилегчайшем весе (до 50,8 кг), британец Санни Эдвардс (19-0, 4 KO) проведёт защиту против чилийца Андреса Кампоса (15-0, 4 KO).