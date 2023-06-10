Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига чемпионов. Финал. Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Источник: 41-летний Нонито Донэр сразится за титул чемпиона мира 16 июля

Источник: 41-летний Нонито Донэр сразится за титул чемпиона мира 16 июля
Комментарии

Семикратный чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный филиппинец Нонито Донэр (42-7, 28 KO) сразится за вакантный титул WBC в легчайшем весе (до 53,5 кг) в рамках вечера бокса от PBC 16 июля, сообщает издание Bad Left Hook.

Соперником Донэра станет 27-летний мексиканец Алехандро Сантьяго (27-3-5, 14 KO). Боец уже сражался за мировой титул в 2018 году, тот поединок завершился вничью.

Нонито Донэру 41 год. Филиппинец дебютировал на профессиональном ринге в 2001 году и впоследствии становился чемпионом мира в наилегчайшем (до 50,8 кг), легчайшем, втором легчайшем (до 55,3 кг) и полулёгком (до 57,2 кг) дивизионах. В своём последнем бою, состоявшемся в июне 2022 года, Донэр досрочно проиграл в реванше звёздному японцу Наое Иноуэ.

Материалы по теме
Уже легендарный Донэйр установил новый рекорд, и речь не о девятом чемпионском поясе
Видео
Уже легендарный Донэйр установил новый рекорд, и речь не о девятом чемпионском поясе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023