Источник: 41-летний Нонито Донэр сразится за титул чемпиона мира 16 июля

Семикратный чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный филиппинец Нонито Донэр (42-7, 28 KO) сразится за вакантный титул WBC в легчайшем весе (до 53,5 кг) в рамках вечера бокса от PBC 16 июля, сообщает издание Bad Left Hook.

Соперником Донэра станет 27-летний мексиканец Алехандро Сантьяго (27-3-5, 14 KO). Боец уже сражался за мировой титул в 2018 году, тот поединок завершился вничью.

Нонито Донэру 41 год. Филиппинец дебютировал на профессиональном ринге в 2001 году и впоследствии становился чемпионом мира в наилегчайшем (до 50,8 кг), легчайшем, втором легчайшем (до 55,3 кг) и полулёгком (до 57,2 кг) дивизионах. В своём последнем бою, состоявшемся в июне 2022 года, Донэр досрочно проиграл в реванше звёздному японцу Наое Иноуэ.