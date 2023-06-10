Источник: 41-летний Нонито Донэр сразится за титул чемпиона мира 16 июля
Поделиться
Семикратный чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный филиппинец Нонито Донэр (42-7, 28 KO) сразится за вакантный титул WBC в легчайшем весе (до 53,5 кг) в рамках вечера бокса от PBC 16 июля, сообщает издание Bad Left Hook.
Соперником Донэра станет 27-летний мексиканец Алехандро Сантьяго (27-3-5, 14 KO). Боец уже сражался за мировой титул в 2018 году, тот поединок завершился вничью.
Нонито Донэру 41 год. Филиппинец дебютировал на профессиональном ринге в 2001 году и впоследствии становился чемпионом мира в наилегчайшем (до 50,8 кг), легчайшем, втором легчайшем (до 55,3 кг) и полулёгком (до 57,2 кг) дивизионах. В своём последнем бою, состоявшемся в июне 2022 года, Донэр досрочно проиграл в реванше звёздному японцу Наое Иноуэ.
Комментарии
- 10 июня 2023
-
23:12
-
22:36
-
22:08
-
21:30
-
21:09
-
20:49
-
20:03
-
19:36
-
19:11
-
18:37
-
17:51
-
17:26
-
16:55
-
15:38
-
15:19
-
14:30
-
14:22
-
13:40
-
13:12
-
12:32
-
12:19
-
11:50
-
11:28
-
11:10
-
10:53
-
10:22
-
09:42
-
09:24
-
07:44
-
07:28
-
07:12
-
06:43
-
05:22
-
00:55
-
00:20
Партнерский контент