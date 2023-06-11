Маскот «Майами» был госпитализирован после удара Конора Макгрегора

Маскот «Майами Хит» был госпитализирован после удара со стороны ирландского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, сообщает Fox News.

Макгрегор вышел на площадку и в постановочной драке отправил в нокаут маскота «Майами». Мужчина был госпитализирован и получил обезболивающее.

Напомним, ирландец был освистан трибунами. Свист усилился, когда он дважды ударил маскота команды, отправив того в нокаут.

Напомним, Конор Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года в поединке с Дастином Порье и потерпел поражение техническим нокаутом. Всего в активе ирландца 22 победы и шесть поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

Макгрегор нокаутировал маскота «Майами Хит»