Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Маскот «Майами» был госпитализирован после удара Конора Макгрегора

Маскот «Майами» был госпитализирован после удара Конора Макгрегора
Комментарии

Маскот «Майами Хит» был госпитализирован после удара со стороны ирландского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, сообщает Fox News.

Макгрегор вышел на площадку и в постановочной драке отправил в нокаут маскота «Майами». Мужчина был госпитализирован и получил обезболивающее.

Напомним, ирландец был освистан трибунами. Свист усилился, когда он дважды ударил маскота команды, отправив того в нокаут.

Напомним, Конор Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года в поединке с Дастином Порье и потерпел поражение техническим нокаутом. Всего в активе ирландца 22 победы и шесть поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

Материалы по теме
Возвращение Макгрегора и нокаут за восемь секунд. Что мы увидели в первой серии TUF 31
Возвращение Макгрегора и нокаут за восемь секунд. Что мы увидели в первой серии TUF 31

Макгрегор нокаутировал маскота «Майами Хит»

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023