Маскот «Майами» был госпитализирован после удара Конора Макгрегора
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Маскот «Майами Хит» был госпитализирован после удара со стороны ирландского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, сообщает Fox News.
Макгрегор вышел на площадку и в постановочной драке отправил в нокаут маскота «Майами». Мужчина был госпитализирован и получил обезболивающее.
Напомним, ирландец был освистан трибунами. Свист усилился, когда он дважды ударил маскота команды, отправив того в нокаут.
Напомним, Конор Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года в поединке с Дастином Порье и потерпел поражение техническим нокаутом. Всего в активе ирландца 22 победы и шесть поражений в профессиональных смешанных единоборствах.
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