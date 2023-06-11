Тедди Атлас назвал причины, по которым Джошуа не следует драться с Уайлдером
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Известный тренер Тедди Атлас оценил шансы двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) в потенциальном мегафайте с американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO).
«Если бы я поддерживал Джошуа, то сомневался бы в том, чтобы выставить его против Уайлдера, если быть откровенным. Учитывая то, как Уайлдер бьёт правый прямой, и то, как Джошуа принимает этот удар… Не хочу его обижать, но Уайлдер нокаутировал бы его.
Уязвимость Джошуа к правому прямому является одной из причин. Помимо этого, он заработал немалые деньги. Ему не обязательно соглашаться на этот поединок», – сказал Атлас в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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