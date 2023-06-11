Рой Джонс назвал бойца, с которым не станет драться Сауль Альварес

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший считает, что действующий абсолютный чемпион во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес не станет проводить поединок с обязательным претендентом по версии WBC, американцем Дэвидом Бенавидесом.

«Это очень хороший поединок, и никому из бойцов не будет легко. У Бенавидеса, без сомнений, есть скорость и активность, с которыми Канело сейчас не хотел бы сталкиваться. Канело богат, ему уже ничего не нужно. Богатому человеку трудно вставать на работу.

Бенавидес голоден, ему ещё многое нужно доказывать. Он хочет заработать свои деньги, тогда как Канело уже сделал это», – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Boxing News.