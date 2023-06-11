Келлерман объяснил, почему Кроуфорд может проиграть в бою со Спенсом

Известный американский телеэксперт Макс Келлерман высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.
«Проблемой для Кроуфорда является огромное число ударов, которое выбрасывает Спенс. И мы видели, как Спенс побеждает за счёт работы передней руки и защиты. Кроме того, он тяжело бьёт, постоянно смещается с линии атаки и навязывает агрессию.
Кроуфорду нравится присматриваться к сопернику, а затем приниматься за дело, однако в бою со Спенсом ему, возможно, придётся нокаутировать его, чтобы победить. Вполне возможно, что после пяти первых раундов он отдаст четыре, и это произойдёт в бою против парня, который настроен на победу», – сказал Келлерман в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
- 11 июня 2023
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