«Соперницы открывают бутылки и празднуют». Брансон — о завершении карьеры Аманды Нуньес

Американский боец смешанных единоборств Дерек Брансон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о решении бразильянки Аманды Нуньес завершить профессиональную карьеру. Напомним, 11 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере (Канада) Нуньес защитила титул в легчайшем весе в поединке с мексиканкой Ирене Альданой, победив единогласным решением, после чего объявила об уходе из спорта.

«Женщины, выступающие в весовых категориях, в которых больше не будет Аманды Нуньес, прямо сейчас открывают бутылки и празднуют», — написал Брансон.

Нуньес 35 лет. Свой дебютный поединок по правилам MMA бразильянка провела в 2008 году, а в августе 2013-го дебютировала в UFC.

Достижения Аманды Нуньес: история великой Львицы: