«Соперницы открывают бутылки и празднуют». Брансон — о завершении карьеры Аманды Нуньес
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Американский боец смешанных единоборств Дерек Брансон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о решении бразильянки Аманды Нуньес завершить профессиональную карьеру. Напомним, 11 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере (Канада) Нуньес защитила титул в легчайшем весе в поединке с мексиканкой Ирене Альданой, победив единогласным решением, после чего объявила об уходе из спорта.
«Женщины, выступающие в весовых категориях, в которых больше не будет Аманды Нуньес, прямо сейчас открывают бутылки и празднуют», — написал Брансон.
Нуньес 35 лет. Свой дебютный поединок по правилам MMA бразильянка провела в 2008 году, а в августе 2013-го дебютировала в UFC.
Достижения Аманды Нуньес: история великой Львицы:
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